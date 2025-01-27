Соперник для Ломаченко. Американец и россиянин не могут договориться о бое

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Международная боксерская федерация (IBF) объявила о решении провести поединок за титул временного чемпиона в легком весе.

Полноценным чемпионом в этой категории является украинец Василий Ломаченко, однако он не может выйти в ринг из-за проблем со здоровьем. Из-за этого руководство IBF приказало россиянину Зауру Абдулаеву (20–1, 12 КО) и американцу Рэймонду Мураталье (22–0, 17 КО) договориться о поединке, чтобы определить следующего соперника для украинского боксера.

Накануне стало известно, что стороны боксеров – Top Rank и RCC Boxing – не смогли принять единое решение до окончательного срока, который установили в IBF.

4 февраля в Спрингфилде (Нью-Джерси) состоятся промоутерские торги, где победит та сторона, которая предложит большую сумму для проведения предстоящего боя. Ожидается, что поединок Абдуллаева и Муратальи состоится в апреле или мае, после чего победитель противостояния выйдет на бой с Ломаченко.

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sport.ua