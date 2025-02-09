Лучший бомбардир Серии А отверг предложение из Саудовской Аравии. Ему предлагали до 20 млн евро в год

Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги в последние дни отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Николо Скира.

Финансовые условия значительно превосходили те, которые у него есть. Ретеги мог получать 15-20 миллионов евро в год. Правда, он решил продолжить выступать в составе "Аталанты".

Скира также отмечает, что клубы АПЛ уже следят за ним, чтобы пригласить нападающего к себе во время следующего трансферного окна.

В текущем сезоне Серии А Ретеги забил 20 голов и отдал три ассиста в 22 матчах. Сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Италии.

"Аталанта" купила Матео у "Дженоа" за 22 млн евро в августе прошлого года. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока сборной Италии в 35 млн евро.

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