Луис Энрике определился: заявка ПСЖ на Клубный чемпионат мира

Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов, французский "ПСЖ", опубликовал свой состав на предстоящий Клубный чемпионат мира 2025 года:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов, Арнау Тенас.

Защитники: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Лукас Беральдо, Маркиньос, Лукас Эрнандес, Нуно Мендеш, Нохам Камара, Виллиан Пачо.

Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Габриэль Москардо, Сенни Маюлю, Варрен Заир-Эмери, Жоау Невеш.

Нападающие: Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамос, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола, Ибрагим Мбайе.

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