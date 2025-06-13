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Футбол

Луис Энрике определился: заявка ПСЖ на Клубный чемпионат мира

Луис Энрике определился: заявка ПСЖ на Клубный чемпионат мира

    • Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов, французский "ПСЖ", опубликовал свой состав на предстоящий Клубный чемпионат мира 2025 года:

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов, Арнау Тенас.

    Защитники: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Лукас Беральдо, Маркиньос, Лукас Эрнандес, Нуно Мендеш, Нохам Камара, Виллиан Пачо.

    Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Габриэль Москардо, Сенни Маюлю, Варрен Заир-Эмери, Жоау Невеш.

    Нападающие: Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамос, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола, Ибрагим Мбайе.

    www.ua-football.com

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