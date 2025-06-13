Лондон. Мария победила Рыбакину в четвертьфинале, Анисимова и Чжэн Циньвэнь поспорят за место в финале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в Великобритании



Лондон, Великобритания • 9-15 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:2, 6:4

Аманда Анисимова (США, 8) – Эмма Наварро (США, 3) 6:3, 6:3

Татьяна Мария (Германия, Q) – Елена Рыбакина (Казахстан, 4) 6:4, 7:6(4)

Мэдисон Кис (США, 2) – Диана Шнайдер (-, 5) 2:6, 6:3, 6:4

Аманда Анисимова выиграла четвертый из четырех сыгранных матчей против Наварро и записала в свой актив 11-ю победу над соперницей из топ-10, в том числе третью в этом сезоне. Американка проведет 10-й полуфинал в карьере и впервые это сделает на травяном покрытии. Соперницей Анисимовой будет Чжэн Циньвэнь, которая также впервые сыграет в полуфинале на траве. В прошлом году китаянка победила американскую теннисистку на US Open и в Пекине.

Татьяна Мария десятый раз в карьере обыграла представительницу топ-20 рейтинга. Напомним, что в предыдущем раунде 37-летняя немка была сильнее Каролины Муховой. Мария впервые с августа 2023 года вышла в полуфинал турнира WTA и проведет четвертый полуфинал на траве (в целом 10-й в карьере). Немецкая теннисистка попробует впервые победить восьмую ракетку мира Мэдисон Кис, которой проиграла в трех предыдущих противостояних.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua