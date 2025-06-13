Вассёр: Это проявление неуважения к нашей команде

Перед Гран При Канады в итальянской прессе появились слухи о том, что Фредерик Вассёр якобы может лишиться поста руководителя команды Ferrari, поскольку результаты Скудерии оставляют желать лучшего. Обычно весьма сдержанный 57-летний француз, когда его об этом спросили на пресс-конференции в Монреале, дал волю эмоциям и ответил довольно резко.

«Прежде всего я должен сохранять спокойствие, иначе мне потом придётся объясняться со стюардами, – начал Вассёр. – Это ведь не вся итальянская пресса такая, а только некоторые СМИ. И речь ведь не обо мне – с этим я бы как-нибудь справился. В той публикации речь в основном шла о людях, которые работают в нашей команде. Я считаю, что это проявление неуважения к ним и всей нашей семье…

Я не знаю, какова была цель той публикации, я этого не понимаю. Возможно, кому-то хотелось сделать нам гадость, но я не вижу в этом смысла. Может быть, для такой прессы это единственный способ существования. Но команде это наносит большой вред.

В том числе это мешает сосредоточиться. Когда вы выступаете в чемпионате мира, на ситуацию может повлиять любая деталь. И с самого начала уик-энда мы думаем только об этой истории. Если цель была в том, чтобы поставить команду в такую ситуацию, то они этой цели достигли. Думаю, так мы не сможем выиграть чемпионат, по крайней мере, не с такими журналистами…

Когда я пришёл в эту команду, я понимал, что буду на виду, но думал, что легко с этим справлюсь. Но в публикации речь в основном о сотрудниках команды, которые очень упорно трудятся, и у них есть жёны, дети, и всё это я считаю проявлением полного неуважения. И больше я об этих глупостях говорить не желаю».

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