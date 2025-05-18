Формула E: Роулэнд одержал четвёртую победу в сезоне

Перед второй гонкой японского уик-энда Формулы E Оливер Роулэнд подтвердил свои претензии на титул: к сегодняшнему дню его преимущество в личном зачёте перед ближайшим соперником уже достигло 60 очков, а утром он заработал ещё три, выиграв квалификацию.

Вчера он тоже стартовал с первой позиции, хотя нельзя сказать, что Оливер выиграл второй поул подряд, потому что вчера из-за сильного дождя квалификация не проводилась, и порядок старта определялся по итогам второй тренировки. Но в воскресенье погода в Токио была явно лучше, и утром гонщик заводской команды Nissan уверенно завоевал поул. Впрочем, в Формуле E это далеко не всегда определяет итоги гонки, тем более на городской трассе в японской столице вполне можно обгонять.

Перед стартом Оливер подтвердил, что постарается побороться за победу, хотя это для него не так уж обязательно, и задача в том, чтобы заработать побольше очков. Например, вчера он спокойно финишировал вторым, и такой его результат вполне устроил.

Со второй позиции стартовал Дэн Тиктум, гонщик Cupra, а электромобили этой команды приводятся в движение весьма эффективными силовыми установками производства Porsche, и настрой у британского гонщика был самый воинственный.

Но на втором ряду стартового поля стояли Porsche Паскаля Верляйна, действующего чемпиона мира, и машина DS Penske Жана-Эрика Верня, у которого вообще два титула. Т.е. всё это обещало интересную борьбу.

Перед стартом выяснилось, что Митч Эванс не сможет принять участие в гонке: по ходу квалификационных заездов от его Jaguar на полном ходу отвалилось колесо, всё закончилось ударом об отбойник, и команда просто не успела восстановить машину. Jaguar в этом году явно не везёт, хотя раньше эта команда всегда входила в число фаворитов.

Роулэнд на старте сразу пресёк попытки Тиктума выйти в лидеры, сместившись влево и перекрыв Дэну траекторию, чем тут же воспользовался Верляйн и едва не отобрал у гонщика Cupra вторую позицию. Но британцу всё-таки удалось отбиться. А вот Вернь не смог остаться четвёртым, его опередил Эдоардо Мортара, гонщик Mahindra, стартовавший с пятой позиции.

Впрочем, тут же стало известно, что стюарды обратили внимание на излишне агрессивные действия Мортары на первом круге, поэтому швейцарский гонщик ещё может получить штраф.

После первых пяти кругов Роулэнд продолжал лидировать, но не пытался оторваться от соперников, явно экономя энергию батарей, да и в целом пелотон оставался предельно плотным.

На 6-м круге многие гонщики активировали Attack Mode, получив возможность в течение трёх минут использовать режим повышенной мощности, и это, конечно, отразилось на расстановке сил. В лидеры вышел Тиктум, красивым манёвром отодвинув Роулэнда на вторую позицию, после чего Оливера опередил ещё и Тэйлор Барнард, гонщик McLaren, стартовавший 9-м! На том же круге Роулэнда обгонал и Верляйн, который следом опередил ещё и Барнарда и вышел на вторую позицию.

Подчеркнём, все эти обгоны были проведены именно за счёт Attack Mode, при том что Роулэнд этим режимом ещё ни разу не воспользовался. У него на этот счёт были какие-то свои соображения.

Первая пятёрка после десяти кругов выглядела так: Тиктум – Верляйн – Барнард – Роулэнд – Мортара.

На 12-м круге на всей трассе были вывешены жёлтые флаги, и ход борьбы был временно нейтрализован. Это произошло из-за того, что с трассы нужно было убрать обломки от Mahindra Ник де Вриза: голландский гонщик перед шиканой ошибся на торможении и врезался сзади в McLaren Сэма Бёрда, повредив тому диффузор, а себе – переднее крыло.

Пока на трассе были жёлтые флаги, Антону Феликс да Кошта свернул в боксы и прекратил гонку: на его Porsche была повреждена задняя подвеска, причём, вероятно, после столкновения всё с тем же де Вризом на более ранней стадии гонки.

Когда гонка возобновилась, Ник Кэссиди активировал Attack Mode и стал быстро пробиваться вперёд, обгоняя одного соперника за другим и вскоре поднялся на 5-ю позицию. Верляйн опередил Тиктума, Барнард продолжал ехать третьим. А вот Роулэнд, когда наконец-то воспользовался режимом повышенной мощности, пожертвовал своей позицией и откатился на шестое место, но вскоре вернулся в первую пятёрку.

За счёт Attack Mode пробивался вперёд и Джек Деннис, гонщик Andrretti и неудачник вчерашней гонки, при этом он действовал настолько агрессивно, что к 20-му кругу уже добрался до 4-й позиции. Т.е. первая тройка оставалась прежней, Верляйн лидировал, а Деннис ехал впереди Мортары и Роулэнда.

Но Оливер во второй раз активировал Attack Mode, получив дополнительные 50 кВт энергии, причём это совпало по времени с такими же действия соперников, ехавших в группе лидеров, поэтому порядок в ней изменился, за исключением того, что гонку по-прежнему возглавлял Верляйн.

Но Роулэнд вернулся на 2-ю позицию, его преследовал Тиктум, за ним ехал Барнард, а замыкал пятёрку Вернь. Причём все они ехали очень плотно, интервалы между машинами были минимальными, но в батареях электромобиля Тиктума было несколько больше энергии, чем у других, и он наверняка собирался использовать это преимущество на последних пяти кругах гонки.

Но к активным атакующим действиям первым перешёл не он, а Роулэнд, весьма эффективно использовав режим повышенной мощности: буквально на последних секундах , пока у него ещё были эти дополнительные 50 кВт, он уверенно опередил Верляйна и вышел в лидеры!

Разумеется, Паскаль продолжал ехать вплотную за ним, а на 28 круге пошёл в контратаку, но Оливер отбился, хотя между машинами произошёл контакт. Но одновременно позади них происходили ещё более интересные события: Тиктум и Барнард затеяли борьбу друг с другом, и одновременно атаковали Верляйна, но всё закончилось тем, что McLaren Тэйлора, молодого и очень талантливого гонщика, получил сзади удар, который ему нанёс Мортара.

Оранжевый электромобиль вылетел с трассы и врезался в отбойник. На трассу выехал сейфти-кар, причём до финиша оставалось всего два круга. А когда автомобиль безопасности вернулся на пит-лейн, участникам гонки оставалось проехать всего один круг, на котором и должно было многое решиться.

На рестарте Роулэнд сохранил лидерство, Верляйн постепенно к нему приближался, но его готовился атаковать Тиктум, а вплотную на Дэном ехал Деннис. Вероятно, из-за того, что всем им нужно было прежде всего сохранить свои неплохие позиции, они предпочли не совершать никаких безумных действий и относительно спокойно финишировали в этом же порядке.

Т.е. Оливер Роулэнд одержал уже четвёртую победу в девяти гонках сезона, а ещё в трёх финишировал вторым, поэтому его преимущество после сегодняшнего токийского триумфа приросло ещё на 28 очков! Конечно, по случаю его очередного успеха во время церемонии награждения сначала грянули торжественные звуки «Боже, храни Короля!», но когда в честь Nissan грянул гимн Японии, публика на трибунах и болельщики, заполнившие трассу перед подиумом, отреагировали ещё более восторженно.

Паскаль Верляйн, занявший сегодня второе место, поднялся на вторую строчку личного зачёта – в том числе и потому, что да Кошта и Барнард сошли с дистанции. Но, конечно, он был не слишком доволен, что упустил победу. Зато Дэн Тиктум, третий призёр гонки, был искренне рад подиуму, ведь это его лучший результат в Формуле E.

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