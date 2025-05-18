Опытный украинский супертяж вернулся на ринг после длительного перерыва

Spartabox Faniian Promotions. Андрей Руденко

17 мая в ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве (Украина) состоялся бой на благотворительном шоу от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.

В ринге встретились представители супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) из Украины – Андрей Руденко (36–7, 22 KO) и Алексей Тимченко (3–5–1, 2 КО).

Боксеры начали бой с разведки и не форсировали события – более активным выглядел Тимченко, который быстро занял центр ринга. Руденко успешно защищался за блоком и периодически вязал оппонента в клинче. Андрей пытался использовать комбинированные удары и в голову, и в корпус.

Стоит отметить, что Руденко вернулся на профессиональный ринг после длительного перерыва. После победы в октябре 2023 года над соотечественником Семеном Пахомовым боксер взял паузу.

Ближе к середине боя Андрей постепенно прибрал инициативу к своим рукам, успешно атакуя соперника с дальней дистанции. Тем не менее, оба боксера из-за усталости увеличили количество клинчей. По итогам восьми раундов судьи зафиксировали единогласную победу опытного Андрея Руденко.

Андрей Руденко (Украина) – Алексей Тимченко (Украина) – UD 8

sport.ua