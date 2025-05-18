Нападающий Баварии после матча с Хоффенхаймом: Я получил огромную поддержку

Нападающий "Баварии" прокомментировал матч с "Хоффенхаймом".

Томас Мюллер отметил, что команда была "голодна" к голам в матче. Также он поблагодарил болельщиков за свою поддержку.

"Мы постоянно были начеку, и я также хотел подать сигнал, что мы хотим забивать больше голов. Это почти сработало с сотым голом в сезоне, но в конце концов мы играем не ради рекордов, даже если вы так близки.

Случившееся перед болельщиками после игры, показывает, что взаимная признательность огромна. Я больше поклонник положительных эмоций. Сегодня был успешный финиш. Я получил огромную поддержку, и нет ничего лучше этого чувства", – заявил нападающий "Баварии".