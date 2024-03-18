Вирт: Лунин больше заслуживает играть в стартовом составе

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Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт считает, что голкипер мадридского Реала Андрей Лунин должен играть в стартовом составе сборной Украины.
Соответствующее заявление он сделал для Tribuna. com.
«Для меня сейчас все же больше заслуживает играть в стартовом составе Андрей Лунин. Думаю, что та игра, которую он показывает в Реале, дает повод быть основным вратарем. Он там выиграл тяжелую конкуренцию.Выиграл у самого дорогого голкипера, у Кепы.
А что касается Трубина, то в Бенфике он действительно на хорошем счету.Всегда играет, основной вратарь.Но все же последние матчи были такие.Можем вспомнить против Порту.
Хорошо, что у нас два таких вратаря, однако на сегодняшний день номер один — это Андрей Лунин», — сказал Вирт.
Отметим, что национальная команда сыграет в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат Европы против Боснии и Герцеговины в четверг, 21 марта, в Зенице на стадионе «Белино поле». В другой паре «Пути B» Израиль будет противостоять Исландии.
Напомним, в рамках 29 тура испанской Ла Лиги королевский клуб с украинцем в составе победил Осасуну.
Накануне вратарь киевского Динамо Георгий Бущан объяснил успех Андрея в Реале.