Вирт: Лунин больше заслуживает играть в стартовом составе

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Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт считает, что голкипер мадридского Реала Андрей Лунин должен играть в стартовом составе сборной Украины.

Соответствующее заявление он сделал для Tribuna. com.

«Для меня сейчас все же больше заслуживает играть в стартовом составе Андрей Лунин. Думаю, что та игра, которую он показывает в Реале, дает повод быть основным вратарем. Он там выиграл тяжелую конкуренцию.Выиграл у самого дорогого голкипера, у Кепы.

А что касается Трубина, то в Бенфике он действительно на хорошем счету.Всегда играет, основной вратарь.Но все же последние матчи были такие.Можем вспомнить против Порту.

Хорошо, что у нас два таких вратаря, однако на сегодняшний день номер один — это Андрей Лунин», — сказал Вирт.