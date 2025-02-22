Барселона мечтает о возвращении звездного игрока летом

1

Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" рассматривает Алехандро Гримальдо как вариант для усиления левого фланга обороны в следующем сезоне.

Воспитанник "блаугранас", который сейчас выступает за "Байер", привлек внимание руководства клуба и Ханси Флика, который считает его идеальным конкурентом для Алехандро Бальде.

Гримальдо покинул "Ла Масию", так и не дебютировав за первую команду, но построил успешную карьеру в Европе – сначала закрепившись в "Бенфике", а теперь блестяще выступая под руководством Хаби Алонсо в Германии. Его игра в Бундеслиге впечатляет: он не только надежен в обороне, но и активно подключается к атаке, забивая и ассистируя.

Контракт с "Леверкузеном" рассчитан до 2027 года, поэтому для его подписания "Барселоне" придется сделать весомое предложение. Они готовы потратить 40 миллионов евро, чтобы обеспечить переход.

Несмотря на важную роль в схеме "Леверкузена", сам игрок положительно относится к возможному возвращению в родной клуб, где он так и не получил шанса в первой команде.

Добавим, что в этом сезоне 29-летний испанец забил 4 гола и отдал 10 ассистов в 33 матчах за "Байер" во всех турнирах.

www.ua-football.com