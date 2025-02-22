В Sauber уверяют, что усвоили прошлогодние уроки

Во время общей презентации F1 75 Live команда Sauber поделилась несколькими изображениями своей машины 2025 года, созданными при помощи компьютерной графики.

C45 – последнее шасси, спроектированное в Хинвиле в расчёте на силовые установки Ferrari, а в 2026-м команда получит статус заводской, будет именоваться Audi F1, а на её машинах появятся немецкие двигатели, разработанные мотористами компании Audi Formula Racing GmbH.

Судя по изображениям, представленным командой четыре дня назад, машина 2025 года очень похожа на свою откровенно неудачную предшественницу, на C44, но Джеймс Ки, технический директор команды, уверяет, что сходство лишь внешнее.

Джеймс Ки: «Аэродинамический обвес полностью переработан, ходовая часть усовершенствована, в том числе изменена архитектура передней подвески, а под корпусными деталями скрыта модернизированная система охлаждения.

Мы упорно трудились, разрабатывая C45, стараясь применить всё то, что мы поняли, имея дело с C44. Мы постарались переосмыслить подход к определённым областям, чтобы добиться прибавки в скорости – с прошлогодней машиной нам это не удалось».

При этом конструкция ходовой части остаётся прежней: в основе передней и задней подвески – тяги. Но, корректируя геометрию подвески, инженеры Sauber/Audi ставили перед собой конкретные цели: важно было обеспечить снижение дорожного просвета шасси в скоростных поворотах, чтобы повысить прижимную силу, генерируемую днищем машины.

Изменение компоновки системы охлаждения позволило сделать немного иными боковые понтоны, чтобы повысить эффективность воздушного потока, который направляется к задней части машины. Верхняя часть понтонов стала выше в области кокпита, хотя визуально эти области машины очень напоминают то, что мы видели на C44.

Под конец прошлого сезона швейцарская команда существенно модернизировала днище машины, и в процессе подготовки к 2025 году её специалисты по аэродинамики продолжили эту работу. В какой мере усилия, ими приложенные, позволят добиться улучшений результатов, мы узнаем уже скоро, но прошлый сезон Sauber завершила на последнем месте Кубка конструкторов.

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