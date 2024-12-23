Йос Ферстаппен: FIA надо брать пример с FIFA

Йос Ферстаппен критикует стюардов, когда они штрафуют его сына, и ещё больше недоволен тем, что его соперники порой получают меньшие штрафы…

Йос Ферстаппен: «Стюарды должны действовать более шаблонно, всех наказывать одинаково. Не так, как сейчас, когда за одинаковые нарушения один гонщик получает пять секунд, а другой десять. Я говорил об этом со Стефано Доменикали.

Я не понимаю, почему Макс получил общественные работы за использование ругательства, а другой за это же бранное слово – штраф. Стюарды просто не знают, что делать. Думаю, в этой области правила должны быть более строгими.

Будет неплохо, если Формула 1 получит постоянный состав стюардов, и это будут не бывшие гонщики, а люди, не имеющие личных привязанностей, наблюдающие за происходящим более отстранённо. Если все этапы обслуживают одни и те же стюарды, то и решения будут одинаковыми. Чем больше стабильности в этом вопросе, тем лучше. Всё зависит от FIA. Они должны действовать более профессионально.

Пригласите постоянных стюардов, заплатите им и оценивайте по достоинству. Сейчас стюарды получают очень небольшую сумму, поскольку FIA – некоммерческая организация, но я считаю, что нужно найти независимых специалистов. В футболе есть судьи FIFA, они учатся, заканчивают курсы, и им хорошо платят. Так должно быть и в Формуле 1. В этой области FIA надо брать пример с FIFA».

Источник