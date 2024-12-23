Не Саудовская Аравия. Известно, где может состоятся бой Джошуа – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34–2–1, 24 КО) может провести поединок против соотечественника Энтони Джошуа (28–4, 25 КО)

Об этом заявил влиятельный промоутер Боб Арум. Он считает, что это бой может состояться только в Великобритании. Интересно, что в последнее время поединки звездных боксеров проводятся в Саудовской Аравии.

«Если Фьюри и Джошуа встретятся на ринге, то этот поединок должен состояться в Великобритании на стадионе «Уэмбли», там ему и место. Иначе, если вы будете продолжать проводить эти большие бои за пределами страны, вы нанесете ущерб спорту и восторгу, который он приносит», – сказал Арум.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Тайсон Фьюри может провести поединок против соотечественника Энтони Джошуа.

sport.ua