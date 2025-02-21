Бриаторе: Я вернулся в Формулу 1, чтобы побеждать

Новая роль Флавио Бриаторе в Alpine именуется исполнительный советник, но исполнительный директор Renault Лука де Мео назвал её короче и более ёмко: «Он – босс». На презентации в Лондоне Бриаторе подвёл итоги первых восьми месяцев у руля команды.

Флавио Бриаторе: «Ничего не изменилось. Раньше команда называлась Benetton, потом Renault, теперь это Alpine. У меня тот же офис, что и прежде. Правда, теперь у меня здесь нет спальни, которая преобразована в комнату для совещаний, так что раньше было лучше.

Вернувшись в Энстоун, я увидел здесь группу людей, производящих машину. Им было всё равно, быстрая она или медленная. Это была их работа. Если говорить о том, что изменилось, то теперь в глазах этих людей есть страсть. Вчера вечером я оставался на базе до полдвенадцатого ночи, и когда я уходил, там было 80 или 90 человек. Мы снова стали гоночной командой.

Руководитель команды Оливер Оукс молод, амбициозен и знает гоночный бизнес – он и сам был гонщиком, чемпионом мира по картингу. Он сейчас живет рядом с базой, утром встаёт – и уже на работе. Именно такой дух сейчас царит в Alpine».

Почему мы не можем выигрывать гонки в 2026-м? Все начинают с нуля, у всех будут новые машины. Я вернулся в Формулу 1, чтобы побеждать, но для этого мы должны быть конкурентоспособны во всём. И постепенно мы к этому движемся. Наша силовая установка была не лучшей, поэтому мы выбрали Mercedes. Мне помогли хорошие отношения с Тото Вольффом.

Сейчас машина вся в спонсорских наклейках. Инженеры жалуются, что машина слишком тяжелая, но я отвечаю, что если мы уберем наклейку, то уберем и деньги».

Источник