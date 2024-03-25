Алонсо оштрафован и переместился на восьмое место

Стюарды Гран При Австралии оштрафовали Фернандо Алонсо за то, что он раньше обычного затормозил перед шестым поворотом на последнем круге гонки и спровоцировал вылет Джорджа Расселла за пределы трассы.

Гонщик Aston Martin объяснил стюардам, что раньше обычного отпустил педаль газа перед поворотом, поскольку хотел лучше выйти из этого поворота. В свою очередь Джордж Расселл назвал манёвр неожиданным – гонщик Mercedes оказался слишком близко к сопернику, переднее антикрыло потеряло часть прижимной силы, и он вылетел в гравий.

Рассмотрев данные телеметрии с машины Алонсо, стюарды установили, что Фернандо отпустил педаль газа на сто метров раньше, чем когда-либо во время гонки, и даже коснулся педали тормоза в том месте, где обычно её не использовал. Стюарды отметили, что нажатие на тормоз не было главной причиной замедления машины.

Более того, Алонсо переключил передачу вниз в той точке трассы, в которой никогда ранее не переключался вниз. Затем он вновь переключился наверх, ускорился, после чего вновь отпустил педаль газа перед поворотом.

Алонсо объяснил свои действия тем, что он планировал замедлиться раньше, чтобы иначе пройти поворот, но ошибся и предпринял шаги для повышения скорости.

Стюарды посчитали, что эти манёвры спровоцировали значительную и нехарактерную скорость сближения машин, что имело потенциальную опасность, учитывая скорость в той точке трассы.

Стюарды выписали Фернандо Алонсо три штрафных балла (теперь у него их три за 12-месячный период) и прибавили 20 секунд к результату на финише. В результате Фернандо переместился с шестого на восьмое место в протоколе.

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