Италия обыграла Эквадор в товарищеском матче

Сборная Италии одержала победу над Эквадором в рамках товарищеского поединка.

Встреча состоялась на нейтральном стадионе «Ред Булл Арена» в Нью-Джерси, США. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Лучано Спалетти.

Полузащитник «сквадры адзурры» Лоренцо Пеллегрини открыл счет уже на третьей минуте игры. Точку поставил Николо Барелла в конце поединка.

Общительный матч

25 марта

Италия — Эквадора 2:0 (1:0)

Голлы: 1:0 — 3 Пеллегрини, 2:0 — 90+4 Барелла

Отметим, что Италия проводит подготовку к финальной стадии чемпионата Европы-2024, который продлится с 14 июня по 14 июля. Накануне итальянцы обыграли сборную Венесуэлы (2:1).

Эквадор в этом году будет выступать на Копа Америка-2024, который состоится в США в период с 20 июня по 14 июля.

«Я не типичный исландец»: лидер соперника сборной Украины забивает, как Бекхэм, имеет легендарных предков

champion.com.ua