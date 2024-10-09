Хельмут Марко: Комментарии Йоса не помогали

В начале года в прессе активно обсуждались разногласия между руководителем Red Bull Racing Кристианом Хорнером и консультантом Хельмутом Марко, а Йос Ферстаппен, отец Макса, всё это активно комментировал.

В свежем интервью австрийскому телеканалу ORF Хельмут Марко рассказал, что руководство провело разговор с Йосом, чтобы он перестал публично комментировать проблемы в команде: «Скажем так, комментарии Йоса не помогали. В какой-то момент мы в команде собрались все вместе и сказали, что должны объединить усилия и начать работать вместе во всех областях, чтобы выиграть этот чемпионат. И ради будущего, чтобы у нас вновь появилась чемпионская машина.

Очевидно, что если мы не сможем предоставить Максу машину, за рулём которой он будет побеждать, то он начнёт присматриваться к другим, поскольку в контракте всех ведущих гонщиков есть пункт о досрочном расторжении в связи с определёнными результатами. Это ещё один фактор, который необходимо учитывать. Он всегда будет выступать в той команде, которая предложит ему лучшую машину».

Смерть основателя Red Bull Дитриха Матешица в октябре 2022 года повлияла на команду Формулы 1. Хельмут Марко рассказал, как теперь устроена управленческая структура: «Дитрих был автократом, поэтому решения принимались быстро. Он был харизматичным предпринимателем с определённым видением, готовым идти на риск.

Сейчас в компании всё перестраивается, поскольку невозможно заменить такую фигуру одним человеком. Оливер Минцлафф отвечает за Формулу 1, футбол, велоспорт и другие направления. Операционным руководством команды занимается Кристиан Хорнер. Скажем так, окончательная структура ещё не выстроена, поскольку система продолжает расти».

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