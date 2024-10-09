Ухань. Френх и Баптист вышли в третий круг, впервые обыграв соперниц из топ-10

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 1000 в Китае

Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,221,715

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Катержина Синякова (Чехия) 6:4, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) – Донна Векич (Хорватия, 15) 6:4, 3:6, 6:4

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 9) – Вероника Кудерметова (-) 6:1, 6:4

Магдалена Френх (Польша) – Эмма Наварро (США, 6) 6:4, 3:6, 6:3

Коко Гауфф (США, 4) – Виктория Томова (Болгария) 6:1, 6:2

Марта Костюк (Украина, 13) – Аманда Анисимова (США) – отказ

Магда Линетт (Польша) – Леся Цуренко (Украина, Q) 5:2 (отказ)

Дарья Касаткина (-, 8) – Бернарда Пера (США, Q) 6:4, 1:6, 6:1

Магдалена Френх (№27) одержала свою дебютную победу над представительницей топ-10 рейтинга, 15 раз проиграв в предыдущих подобных встречах. Также полька во второй раз обыграла Наварро за четыре матча против неё, уже дважды уступив в этом сезоне. За свой первый четвертьфинал на турнирах WTA 1000 Френх будет бороться с Беатрис Аддад Мая, которой проиграла в трёх предыдущих матчах.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Жаклин Кристиан (Румыния, WC) 6:2, 6:4

Лейла Фернандес (Канада) – Камилла Рахимова (-, LL) 6:2, 5:7, 7:6(4)

Эрика Андреева (-, LL) – Мирра Андреева (-, 16) 6:3, 6:1

Жасмин Паолини (Италия, 3) – Юань Юэ (Китай) 6:4, 6:3

Хейли Баптист (США, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 7) 6:3, 7:5

Екатерина Александрова (-) – Анна Калинская (-, 10) 6:4, 6:7(2), 6:1

Ван Синьюй (Китай) – Лучия Брондзетти (Италия, LL) 4:6, 6:2, 6:4

Джессика Пегула (США, 2) – Анастасия Потапова (-) 6:2, 2:0 (отказ)

Чжэн Циньвэнь попробует впервые обыграть Лейлу Фернандес, которой проиграла в двух их противостояниях, в том числе в этом сезоне на турнире WTA 1000 в Дохе.

Хейли Баптист (№102 WTA) впервые обыграла теннисистку, входящую в топ-10 мирового рейтинга, и во второй раз вышла в третий круг на турнире WTA 1000. В прошлом году ей это удалось в Гвадалахаре. Крейчикова потерпела второе поражение в этом году от соперницы, которая не входит в топ-100. В августе чешка уступила Елене-Габриэле Русе на US Open.

Ван Синьюй во второй раз в этом году сыграет против Джессики Пегулы. В июле китайская теннисистка обыграла американку во втором круге на Уимблдоне и тогда одержала свою единственную победу над соперницей из топ-10.

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