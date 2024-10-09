Экс-форвард Киев-Баскет Ковалев перешел в эстонскую Кейлу Кулбет

Ранее 26-летний украинец выступал за эстонский Калев

Украинский форвард Артем Ковалев стал игроком эстонской Кейлы Кулбет.

Прошлым клубом 26-летнего баскетболиста был эстонский Калев, за который он успел провести всего два поединка в нынешнем сезоне.

В Украине Ковалев известен по выступлениям за Химик и Киев-Баскет. Со столичной командой форвард становился чемпионом Украины и завоевывал национальный Кубок.

Дебютировать за новую команду Ковалев сможет уже сегодня, 9 октября, в матче латвийско-эстонской лиги против ТалТех/Алексы. Отметим, что в составе Кейлы Кулбет выступает еще два украинца — Андрей Мироненко и Игорь Сергеев.

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