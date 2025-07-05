Нападающий сборной Украины внезапно сменил команду и чемпионат

ХК «Прешов». Александр Пересунько

Один из лидеров сборной Украины 25-летний Александр Пересунько неожиданно сменил команду и чемпионат. Ранее «Прешов», с которым харьковчанин пробился в словацкую Экстралигу, сообщал о сохранении прав на игрока, однако летом Пересунько передумал и подписал контракт с польской «Унией» из Освенцима.

В минувшем сезоне наш форвард набрал рекордные 70 (38+32) очков в 57 матчах (вместе с плей-офф), стал лучшим снайпером чемпионата Словакии и по итогам был включен в символическую сборную All-Stars розыгрыша.

«Уния» в прошедшем чемпионате Польши в регулярке заняла третье место, а в плей-офф уступила в полуфинале и затем проиграла два матча за третье место.

sport.ua