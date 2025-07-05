Донецкий Шахтёр удачно стартовал в межсезонье: в первом товарищеском матче под руководством нового тренера Арды Турана команда одержала минимальную победу над хорватской Горицей со счётом 1:0. Эта игра стала не только дебютом наставника, но и первым тестом для обновлённого состава перед новым сезоном. Про результат сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Активный старт, но без голов

«Горняки» начали матч с агрессивного давления и быстрых атак, однако реализовать преимущества в начале встречи не удалось. Горица, в свою очередь, не отсиживалась в обороне и первой создала опасные моменты у ворот дончан. Голкипер Даниил Ризнык уверенно справился с низким ударом и среагировал на мяч, летящий под перекладину — его надёжная игра стала залогом нуля на табло в первом тайме.

Моменты были у обеих команд

Шахтёр имел несколько хороших шансов, чтобы открыть счёт ещё до перерыва. Лассина Траоре, замыкая подачу Георгия Судакова, пробил головой выше ворот. Позже Марьян Швед, сместившись с фланга ближе к центру, пробил мимо. А вот соперник был ближе к успеху: в концовке первого тайма Пршир проверил прочность перекладины ворот Ризныка мощным дальним ударом.

Победный гол после перерыва

Единственный мяч в матче был забит на 51-й минуте. После рывка по флангу и точного прострела Педро Энрике, Эгиналду в высоком прыжке замкнул передачу головой, тем самым открыв счёт в матче и записав своё имя в историю как автора первого гола Шахтёра в новом сезоне.

Почти второй: атак было больше, голов — нет

После забитого мяча Шахтёр продолжал владеть инициативой. Особенно активен был Кевин, который эффектно обыграл защитника и едва не поразил девятку. Также запомнился эпизод с Алиссоном, который в падении через себя попытался удвоить счёт, но мяч ушёл мимо.

Несмотря на преимущество во владении и моментах, увеличить счёт «оранжево-чёрным» не удалось. Тем не менее, Арда Туран начал свою тренерскую карьеру в донецком клубе с победы — пусть и минимальной, но уверенной по качеству игры.

«Очень доволен самоотдачей ребят и тем, как они выполняли установку. Победа — это всегда лучший старт», — заявил после матча Арда Туран.

Итог

Первый спарринг «Шахтёра» стал хорошим знаком: команда продемонстрировала потенциал, игровые связи и интересные решения нового тренерского штаба. Впереди у «горняков» ещё несколько контрольных матчей, которые помогут окончательно подготовиться к старту сезона.

Шахтёр – Горица – 1:0

Гол: Эгиналду, 51′

Напомним, мы также писали о том, как Челси вырвал победу у Палмейраса.