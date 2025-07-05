Челси обыграл Палмейрас и вышел в полуфинал КЧМ-2025

В ночь на 5 июля в рамках четвертьфинала Клубного чемпионата мира-2025 состоялось захватывающее противостояние между английским Челси и бразильским Палмейрасом. Матч, проходивший в напряженной борьбе, завершился победой лондонцев со счетом 2:1, благодаря чему команда Энцо Марески вышла в полуфинал престижного турнира. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Уверенное начало Челси

«Аристократы» начали игру активно и быстро обозначили свои намерения на победу. Уже на 15-й минуте Коул Палмер открыл счет, получив передачу от Трево Чалобы. Молодой англичанин вошел в штрафную зону и точно пробил в ближний угол — мяч оказался в сетке ворот, не оставив шансов голкиперу Вевертону.

Команда Марески продолжила контролировать мяч и создавать давление, однако реализовать преимущество в ещё один гол не удалось. И за это Челси едва не поплатился.

Эстеван сравнивает счет

После перерыва Палмейрас стал действовать смелее и нашёл способ восстановить паритет. На 53-й минуте юный 18-летний талант Эстеван поразил ворота Роберта Санчеса эффектным ударом с острого угла. Мяч, задев перекладину и штангу, отскочил в сетку. Гол стал особенным и для самого Эстевана, ведь после турнира он официально присоединится к команде Марески, усилив состав Челси.

Драма на последних минутах

Когда казалось, что игра идет к дополнительному времени, судьба встречи решила повернуться в пользу англичан. На 83-й минуте Мало Гюсто прострелил в штрафную, и мяч, рикошетом от ноги защитника Палмейраса, влетел в ворота. Вратарь Вевертон оказался застигнут врасплох и не смог предотвратить автогол, который в итоге стал решающим — 2:1 в пользу Челси.

«Мы добились тяжелой, но заслуженной победы. Палмейрас оказал серьезное сопротивление, но наша команда проявила характер», — прокомментировал игру Энцо Мареска.

Кто следующий?

Победа позволила Челси пробиться в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025, где их ждет встреча с еще одним бразильским клубом — Флуминенсе, который обыграл саудовский Аль-Хиляль со счетом 2:1.

Однако в следующем матче лондонцы не смогут рассчитывать на Лиама Делапа и Леви Колвилла, которые пропустят игру из-за перебора желтых карточек.

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