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Футбол

Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network

Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press

Телесеть NHL Network составила рейтинг лучших вратарей НХЛ.

Первое место в рейтинге занял российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Вторым стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Кроме того, в топ-10 вошли еще три россиянина — третье место занимает Андрей Василевский («Тампа»), пятое — Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), а на седьмом расположился действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» Сергей Бобровский.

Сезон-2024/25 стартует в НХЛ 4 октября. В первом матче «Баффало» в Праге сыграет с «Нью-Джерси».

Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network:

1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
3. Андрей Василевский («Тампа»)
4. Джереми Свейман («Бостон»)
5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)
6. Тэтчер Демко («Ванкувер»)
7. Сергей Бобровский («Флорида»)
8. Джейк Эттингер («Даллас»)
9. Юусе Сарос («Нэшвилл»)
10. Линус Улльмарк («Оттава»)

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