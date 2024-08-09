Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press
Телесеть NHL Network составила рейтинг лучших вратарей НХЛ.
Первое место в рейтинге занял российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Вторым стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега».
Кроме того, в топ-10 вошли еще три россиянина — третье место занимает Андрей Василевский («Тампа»), пятое — Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), а на седьмом расположился действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» Сергей Бобровский.
Сезон-2024/25 стартует в НХЛ 4 октября. В первом матче «Баффало» в Праге сыграет с «Нью-Джерси».
Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network:
1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
3. Андрей Василевский («Тампа»)
4. Джереми Свейман («Бостон»)
5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)
6. Тэтчер Демко («Ванкувер»)
7. Сергей Бобровский («Флорида»)
8. Джейк Эттингер («Даллас»)
9. Юусе Сарос («Нэшвилл»)
10. Линус Улльмарк («Оттава»)