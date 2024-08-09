Экс-чемпион мира назвал боксера, который стал бы ночным кошмаром для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энцо Маккаринелли высказался относительно украинского боксера Александра Усика:

«Хотел бы я подраться с Усиком во времена, когда я был боксером? Смотрите, честно говоря, я был не против. Он качественный боец.

Люди могут подумать, что я глупый, но я скажу, что Дэвид Хэй был бы ночным кошмаром для Усика. Таким, каким он был для Гурова, хотя Усик в 10 раз лучше него.

Смотрите, Усик не любит удары по корпусу. Я могу бить по корпусу. Победил бы я его? Я не знаю. Я думаю, он выше меня классом, его класс точно превосходит мой, когда я был на пике. Но я бы точно выложился на полную. Я большой фанат Усика, он невероятный боец».

Ранее Дэвид Аллен, который в свое время спарринговал с Александром Усиком, назвал имя боксера, способного нанести Усику первое в его карьере поражение.

sport.ua