ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Хочу стать чемпионом мира и сражаться с лучшими»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал свою победу по очкам над Воном Александером в поединке, прошедшем в Нью-Йорке, и поделился планами на будущее.

«Я вернулся в ринг с победой. Это было хорошее сражение именно для возвращения и для закрытия предыдущего поражения (от Хайме Мунгии. – Прим.). После него можно планировать нечто большее. Бой прошел так, как он должен был пройти.

Цели на будущее? Они стандартные: мировые титулы, большие имена и хорошие гонорары. Я хочу стать чемпионом мира, сражаться с лучшими боксерами и показывать яркий бокс, который не оставит никого равнодушным», – отметил Деревянченко.

sport.ua