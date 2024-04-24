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Футбол

Легенда Арсенала Ван Перси может вскоре возглавить середняка Эредивизи

Как быстро летит время

Легенда Арсенала Ван Перси может вскоре возглавить середняка Эредивизи

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси близок к тому, чтобы впервые в своей тренерской карьере занять должность главного тренера.

    Как сообщает AD, 40-летний специалист уже провёл переговоры о своём возможном назначении с руководством "Херенвена". Вскоре о заключению сделки может быть объявлено официально.

    На данный момент Ван Перси работает с молодёжной командой "Фейеноорда" U-18.

    Напомним, в течение своей футбольной карьеры Ван Перси выступал в составе "Фейеноорда", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".

    По итогам 30 туров "Херенвен" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

    www.ua-football.com

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