Барселона. Циципас отыграл два матчбола и выиграл девятый матч подряд, Рууд пятый раз в сезоне сыграет в полуфинале

На турнире АТР 500 в Барселоне определились участники 1/2 финала

Барселона, Испания • 15-21 апреля • грунт • €2,938,695

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Кэмерон Норри (Великобритания, 12) 7:6(4), 7:6(1)

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Маттео Арнальди (Италия) 6:4, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) 4:6, 6:3, 7:6(8) — отыграл 2 матчбола

Душан Лайович (Сербия) — Артур Фис (Франция, 16) 6:4, 3:6, 6:2

Томас Мартин Этчеверри взял реванш у Кэмерона Норри за прошлогоднее поражение на турнире в Буэнос-Айресе. Аргентинец пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР (все на грунте) и будет бороться за свой третий финал (первый в этом сезоне).

Каспер Рууд сравнял счет в личном противостоянии с Маттео Арнальди, взяв реванш за прошлогоднее поражение на «Мастерсе» в Мадриде. Норвежский теннисист проведет пятый полуфинал в этом сезоне и попробует выйти в четвертый финал. Его следующим соперником будет Томас Мартин Этчеверри, которого он обыграл в прошлом году на турнире в Пекине.

Стефанос Циципас выиграл девятый матч подряд, отыграв два в третьем сете два матчбола Диаса Акосты на своей подаче. Греческий теннисист второй раз в этом году проиграл сет на грунте (первый был в матче против Янника Синнера в Монте-Карло) и затратил на свою победу чуть более 2,5 часов игрового времени. За место в финале Циципас сыграет против серба Душана Лайовича, у которого выиграл три из четырех очных поединка (последний состоялся в 2020 году).

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