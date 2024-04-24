Почеттино – о поражении от Арсенала: Мне стыдно? Нет

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Главному тренеру Челси Маурисио Почеттино не стыдно за разгромное поражение от Арсенала в матче перенесенного 29 тура Английской Премьер-лиги (5: 0).

Слово аргентинского наставника «синих» приводит инсайдер Фабрицио Романо.

«Стыдно ли мне? Нет. Это слово несправедливо для описания наших игроков. Я не буду обвинять игроков. Мы не можем винить молодых ребят, которые пришли сюда при тяжелых обстоятельствах и вышли сражаться против команды, которая борется за победу в АПЛ», — сказал Почеттино.

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Также аргентинский наставник Челси заявил после поединка, что с таким уровнем игры его подопечные не смогут квалифицироваться в еврокубки.

Отметим, что после поражения от Арсенала лондонцы установили позорный рекорд в АПЛ.

Арсенал — Челси 5:0: обзор матча АПЛ

champion.com.ua