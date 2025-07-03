Несколько английских клубов присоединились к борьбе с "Наполи" за трансфер полузащитника "Милана".

Как сообщает издание TEAMtalk, переговоры между "Наполи" и "Миланом" насчет возможного трансфера Юнуса Муса этим летом зашли в тупик, что открывает двери для других клубов. Сейчас известно, что за ситуацией по 22-летнему американцу наблюдают три английские команды, выступающие в АПЛ: "Ноттингем", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм".

Отмечается, что "Милан" требует за Юнуса Муса не менее 25 миллионов евро.

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В сезоне 2024/25 Юнус Муса провел 40 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав три ассиста. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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