Сразу троих украинцев выбрано на престижном импорт-драфте CHL

IIHF. Николай Косарев

Канадская хоккейная лига (CHL) объявила результаты драфта импорта CHL, позволив клубам выбрать 142 игроков из 18 стран (рекорд) из-за пределов Северной Америки. В выпуске 2025 года был представлен новый трехраундовый формат, проводимый онлайн, с порядком драфта, чередующимся между командами из лиг-членов CHL – WHL, OHL и QMJHL. Отрадно, что канадские коллективы выбрали сразу троих уроженцев Харькова, хоккеистов молодежной и национальной сборной Украины (больше всего с 2002 года!)

Самый высокий выбор на драфте получил защитник молодежной сборной Украины 17-летний Николай Косарев из норвежского «Ставангера». Лучшего оборонца молодежного и юниорского ЧМ-2025 в первом раунде под общим №55 забрала канадская «Виктория Роялз» из Западной хоккейной лиги (WHL).

Михаил Гапоненко

Талантливого 17-летнего нападающий норвежского «Форуса» Михаила Гапоненко во втором раунде (№84) забрал «Гуэлф Сторм» из хоккейной лиги Онтарио (OHL). Эта команда за 35 лет с момента основания выпустила в НХЛ свыше 70 хоккеистов, включая защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути под вторым номером (!) в общем зачете драфта-2008.

Наконец, третьим украинцем на драфте CHL во втором раунде (№110) стал вратарь национальной сборной Украины и голкипер «Торонто Рэпторз» – Александр Левшин. Голкиперу, которому 8 июля исполнится 19 лет, выбрал канадский «Принс Джордж» из WHL.

Александр Левшин

Среди других известных игроков, прошедших через CHL, прежде чем добиться успеха в НХЛ, можно назвать Леона Драйзайтля (Prince Albert Raiders / WHL), Здено Хара (Prince George Cougars / WHL), Мариана Хоссу (Portland Winterhawks / WHL), Габриэля Ландескога (Kitchener Rangers / OHL), Дэвида Крейчи (Gatineau Olympiques / QMJHL), Нико Хишира (Halifax Mooseheads / QMJHL) и других.

С момента проведения первого драфта CHL Import Draft в 1992 году на этом ежегодном мероприятии было отобрано более 2310 игроков из-за пределов Канады и США.

sport.ua