Жасмин Паолини – о своем сенсационном поражении на Уимблдоне: “Мне не хватало сосредоточенности: теряла контроль на важных очках”

Финалистка прошлогоднего Уимблдона четвертая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала свое сенсационное поражение во втором круге



Жасмин Паолини завершила свое выступление на Уимблдоне в одиночном разряде уже после второго круга, уступив 80-й ракетке мира Камилле Рахимовой со счетом 6:4, 4:6, 4:6. В последний раз итальянка вылетала на такой ранней стадии турнира Grand Slam на Ролан Гаррос-2023.

– Жасмин, непростой результат для вас. Как вы оцениваете этот матч?

– Да, это был сложный матч. Я до сих пор много думаю о втором сете – там я точно могла сыграть лучше, особенно с ментальной точки зрения. Мне не хватало сосредоточенности: время от времени выпадала из игры, теряла контроль на важных очках. Мне не удалось сохранить концентрацию в ключевые моменты, и именно это, в конце концов, повлияло на результат.

– Что именно, по вашему мнению, изменилось в игре соперницы после первого сета?

– Она стала действовать увереннее, но главная причина – мои собственные ошибки. В первых трех геймах на ее подаче во втором сете я имела шансы, но совершила несколько очень неудачных действий. При счете 15-40 я не реализовала два брейкпоинта, а затем еще несколько раз не попала в корт на приеме в ключевых моментах. Именно это стало поворотной точкой в матче, а ее уверенность росла с каждым геймом.

– Чувствовали ли вы давление из-за того, что в прошлом году дошли до финала?

– Не думаю, что это как-то давило. Но сейчас я действительно чувствую усталость. Прошедшие два месяца были очень насыщенными – я почти не отдыхала после Ролан Гаррос. Возможно, стоило пропустить Берлин, как я сделала в прошлом году, чтобы лучше восстановиться. Но это уже не имеет значения. Я просто надеялась сегодня сосредоточиться на каждом розыгрыше – и, как видите, мне не удалось.



– Из турнира уже вылетело много сеяных теннисистов. Влияла ли на вас эта мысль во время матча?

– Нет, не влияла. Я просто старалась оставаться в игре. В первом сете чувствовала себя даже лучше, чем в стартовом раунде. Не знаю почему, но потом как будто потеряла концентрацию. Трудно объяснить. Как я уже говорила, после этого турнира хочу отдохнуть и перезагрузиться. Также буду работать над тем, чтобы уметь сохранять максимальный уровень концентрации. Если я хочу соревноваться на самом высоком уровне, должна быть собранной в каждом розыгрыше – сегодня этого не было.

Жасмин Паолини продолжит своё выступление на Уимблдоне в парном разряде вместе с Сарой Эррани, с которой они стали чемпионками Ролан Гаррос 2025.



btu.org.ua