Майами. Джокович победил Корду в четвертьфинале и превзошел возрастной рекорд Федерера

Новак Джокович продолжает борьбу за титул на турнире ATP 1000 в США



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) – Себастьян Корда (США, 24) 6:3, 7:6(4)

Сербский теннисист выиграл восьмой из восьми сыгранных четвертьфиналов на Miami Open и не проиграл ни одного сета на пути в полуфинал. Отметим, что Джокович шесть раз становился чемпионом турнира и еще один раз играл в финале.

Новак Джокович в возрасте 37 лет и 304 дня стал самым возрастным полуфиналистом на “Мастерсах” в истории Тура, обойдя по этом показателю Роджера Федерера (37 лет 222 дня). Серб проведет 79-й полуфинал на турнире ATP 1000, что также является рекордом Тура.

Соперником Джоковича в пятницу будет Григор Димитров: теннисистки играли друг против друга 13 раз и в 12 матчах сильнее был представитель Сербии, в том числе в их предыдущей встрече – в финале “Мастерса” в Париже в 2023 году.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua