«Я за тебя отвечаю». Виталий Кличко поздравил брата с днем рождения

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

25 марта легендарному украинскому боксеру, экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко исполнилось 49 лет. Его брат – Виталий – опубликовал в социальных сетях сообщение, где поздравил с днем рождения:

«Хотя я и старший брат, я многому у тебя учусь, Владимир. С другой стороны, поскольку в детстве и юности родители говорили, что я за тебя отвечаю, пока они на работе, чувствую эту ответственность до сих пор.

Ты очень целеустремлен и стремишься к успеху во всем, за что берешься. И побеждаешь. Ты самый заботливый отец и лучший дядя.

Более близкого друга тебя у меня нет. Ты знаешь… Эта война сделала нас еще более сплоченными и научила ценить надежное плечо еще больше. Спасибо за твою поддержку и помощь. Вместе мы сильнее.

Всегда в этот день благодарю нашу маму за такой крутой подарок. С Днем рождения, брат!» – идется в сообщении.

Владимир Кличко владел титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (2000-03, 2008-15), IBF (2006-15), IBO (2006-15), The Ring (2009-15 ) и WBA (2011-15).

sport.ua