«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался о своем возможном сопернике после Даниэля Дюбуа. ЭйДжей подерется с Дюбуа 21 сентября за титул IBF.

«Если Усик или Фьюри вызовут меня драться, то я на 100% готов. Это то, что я делаю. Борьба. Я буду готов. Это будет честь драться с ними двумя.

Я сейчас не акцентирую внимания на Усике и Фьюри. Я буду смотреть их бой. Позвольте мне сначала победить Дюбуа. Посмотрим. Я думаю, что Усик победит в реванше с Фьюри, и я хочу, чтобы Усик победил. Я просто готов драться с любым. Мы все здесь, чтобы выполнять работу. Мы все здесь как воины, чтобы сражаться друг с другом», – сказал Джошуа.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможной трилогии британца с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александром Усиком.

sport.ua