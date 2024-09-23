«Я не глуп». Уоррен высказался о возможном бое между Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Фрэнк Уоррен, известный промоутер британского боксера в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), высказался о возможном бое своего клиента против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO):

«Мне было бы трудно организовать этот бой. Если они этого хотели и бизнес этого требовал, то это их дело. Я бы не настаивал на этом. Если есть предложение, которое имеет большой смысл, и они хотят это сделать, то это их дело.

Они все планировали бой Тайсона против Эй Джея, а я говорил им, что этого не произойдет. Я сказал им это прямо. Я не глупый. Я уже давно этим занимаюсь».

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал единственное условие, при котором состоится бой между Энтони и Тайсоном Фьюри.

sport.ua