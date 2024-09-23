Хорнер: Риккардо получает премию за лучший круг

Проехав лучший круг в конце гонки в Сингапуре, Даниэль Риккардо не получил очко, но отобрал его у Ландо Норриса. Босс McLaren Racing Зак Браун критиковал решение соперников, а руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не видит ничего особенного.

Кристиан Хорнер: «В конце гонки в RB решили провести пит-стоп и проехали лучший круг гонки. Ничего другого в этом нет.

Кевин Магнуссен мог поступить так же, чтобы оставить за собой лучший круг, если бы не выехал за пределы трассы в начале гонки, а у него двигатель Ferrari . Каждая команда независима.

В нашем случае этот вопрос будет подниматься всегда, поскольку у двух команд один владелец. Но не забывайте, что Риккардо получает премию за лучший круг».

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