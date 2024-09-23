Анчелотти объявил о продлении контракта с основным защитником ещё на три года

Конец слухам о приходе Дэвиса?

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Ферлан Менди подписал новый контракт с "Реалом" сроком до июня 2027 года. Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

"Все подписано, да. Мы очень довольны Менди. Мы не просим Ферлана много делать в атаке, потому что у нас есть очень сильный вингер слева", — цитирует специалиста Madrid Xtra.

Напомним, Менди выступает за "Реал" с 2019 года. С тех пор 29-летний француз провёл в футболке "сливочных" 176 матчей, в которых отличился 6 голами и 10 результативными передачами.

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