Менеджер Фьюри высказался о возможности поединка между Тайсоном и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Спенсер Браун, менеджер британского боксера в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), высказался о возможном бое своего клиента против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO):

«Возможно, мы все же увидим бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Они всегда говорили, что будут драться друг с другом, и Его Превосходительство Турки Аль аш-Шейх также сказал, что победа, поражение или ничья – он хочет, чтобы они дрались друг с другом».

Ранее относительно возможного боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа высказался промоутер Фрэнк Уоррен.

sport.ua