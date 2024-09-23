Крак: Результат Алонсо лучше прогнозов наших стратегов

В Сингапуре Фернандо Алонсо в четвёртый раз в пяти последних гонках финишировал в призовой десятке, хотя машина Aston Martin не становится быстрее. Что подтверждает и тот факт, что его напарник, Лэнс Стролл, за этот же период не заработал ни одного очка.

По словам двукратного чемпиона мира, сказанным после пятничных тренировок, Aston Martin в лучшем случае седьмая по скорости команда, если не восьмая или девятая. Однако это не помешало ему стартовать с 7-й позиции и финишировать восьмым позади семи гонщиков топ-команд.

Майк Крак, руководитель команды, признаёт, что Алонсо способен показывать результаты, превышающие возможности AMR24.

«Результат Алонсо лучше, чем самые оптимистичные прогнозы наших стратегов, – заявил он после финиша. – Бороться с Ferrari было трудно, потому что их машина была явно быстрее, и в целом мы можем быть довольны.

Ведь ещё утром мы сказали нашим гонщикам, что максимум, на что можно рассчитывать – это примерно 9-е место, но мы финишировали восьмыми, хотя никто из наших соперников на сошёл, так что повод для радости есть. Фернандо полностью контролировал ход своей гонки».

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