Оливер Минцлафф ответил Тото Вольффу

Руководитель спортивной программы Red Bull Оливер Минцлафф ответил боссу команды Mercedes Тото Вольффу, намекающему на возможный переход в его команду Макса Ферстаппена…

Оливер Минцлафф: «Ферстаппен – чистокровный гонщик, он хочет выигрывать каждую гонку, каждую квалификацию, каждую тренировку. Это нас связывает. Это в крови и у нас, и у него. Он нашёл для этого идеальную команду, построившую лучшую машину Формулы 1.

У Макса долгосрочный контракт, он не сказал ни слова о том, что не хочет его выполнять. Меня это совершенно не беспокоит. Всем нужно успокоиться. Мы хотим того же, чего хочет Макс. Именно это нужно, если вы хотите добиться долгосрочных успехов в спорте, будь то футбол или Формула 1.

Я понимаю, что Тото Вольф и, возможно, другие команды, чувствуют серьёзный прессинг после многих лет отставания. Думаю, Вольфу стоит сосредоточиться на решении своих задач. И не стоит обсуждать кадровые вопросы других команд – это неправильно.

Как я уже сказал, Максу нужна самая быстрая машина. Она у нас есть. Макс хочет стать чемпионом мира. С нами у него больше шансов. Кроме того, Red Bull — отличный бренд, с которым он легко себя идентифицирует. Так что есть много причин остаться — и ни одной против».

Источник