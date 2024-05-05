Фани розлючені: Едвардсу дали технарь ні за що, а Мюррей показав ДУЖЕ нахабний жест та не був покараний

5 квітня «Міннесота» перемогла «Денвер» у першій грі другого раунду плей-оф з рахунком 106:99.

Під час третьої чверті поєдинку Ентоні Едвардс змірив поглядом Реджі Джексона та отримав технічний.

Гравець «Тімбервулвз» не міг повірити у суддівське рішення. Прославлений снайпер НБА Реджі Міллер, який коментував гру, також висловив сумніви в необхідності покарання для Едвардса.

«Це другий раунд плей-оф, тут не обійтись без емоцій. Адже Ентоні просто глянув на нього. Куди взагалі йде ця гра? Він не сказав жодного слова», – сказав Міллер.

Фани в мережі розлютилися через рішення суддів, бо в четвертій чверті Джамал Мюррей влучив трійку з фолом через Карла-Ентоні Таунса та показав жест пістолетів, але не отримав технічний за це. Вболівальники вважають, що арбітри точно були не стороні «Наггетс».

Фото: CBC

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