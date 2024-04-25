Джойнер випадково зламав свою нагороду найкращому легіонеру Суперліги. Його реакція безцінна

25 квітня в інстаграм-сторіз плеймейкера «Рівного» Ілайджи Джойнера з’явилися скріншоти з коментарями. На них американець розмовляв зі своїм другом по відео-зв’язку і хизувався нагородою найкращому легіонеру ЧУ-2023/24.

Проте вже на наступному скріні Ілайджа тримав в руках відламану частину трофея.

«Він зламався випадково. Це нещасний випадок, я просто сів і полагодив його».

У цьому сезоні Суперліги Ілайджа Джойнер набирав у середньому 15,4 очки, п’ять підбирань та 5,8 передачі за 29 хвилин у 32 матчах.

Фото: ФБУ / ejj03

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