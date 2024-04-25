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Футбол

Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»

Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро поделился мнением об игре российского нападающего «Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

«Он физически не может делать то, чего хочет от него его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается. То же самое произошло, когда я впервые начал освещать игру «Кэпс» в начале этого года. Мне хотелось спуститься и поговорить с ним, потому что он позволяет моменту идти к нему, а не выходить и создавать моменты самому.

И, возможно, он больше не сможет делать это в 38 лет, когда он не сможет падать, бить и делать это с той энергией, с которой делал ранее. Но он стоит на месте и забрасывает шайбы, но при такой игре «Рейнджерс» слишком быстры. Они нападают достаточно быстро. У него не хватает времени уйти от опеки, поэтому его это расстраивает», — цитирует The Athletic Будро.

В серии «Вашингтон» — «Рейнджерс» счет 2-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Третья игра состоится 27 апреля и начнется в 2.00 по московскому времени.

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