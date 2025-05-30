Нью-Йорк обыграл Индиану в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

Шестой матч серии состоится на паркете Пэйсерс в ночь на 1 июня
В ночь на 30 мая состоялся один матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В пятом матче серии Нью-Йорк Никс на домашней площадке обыграл Индиану Пэйсерс (111:94). Самым результативным игроком на паркете был лидер Никс Джейлен Брансон, набравший 32 очка. Также стоит отметить дабл-дабл центрового Карла-Энтони Таунса (24 очка и 13 подборов).
Никс теперь сократили отставание в серии от Пэйсерс, уступая со счетом 2:3. Шестой матч состоится на паркете Индианы в ночь на 1 июня.
Отметим, что первым финалистом уже стала Оклахома-Сити Тандер, обыгравшая в пяти матчах серии Миннесоту Тимбервулвз.
- НБА. Плей-офф. 1/2 финала
Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс — 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21
Счет в серии — 2:3