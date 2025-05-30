Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Родригес

Один из лучших боксеров в мире Джесси Родригес отреагировал на возвращение на ринг боксера Мэнни Пакьяо.

«Бариос победит Пакьяо. Ведь Мэнни уже слишком стар. Да, он – легенда, сделал действительно многое, но зачем он возвращается? Оставайся на пенсии. Марио покажет ему, что такое молодость. Однако Пакьяо сейчас 46 лет, и люди до сих пор ждут его поединков», – отметил Родригес.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua