Той самий необачний фол Далкорта, який дозволив «Київ-Баскету» перевести матч в овертайм

Кияни мали перевагу «+20» у першій половині матчу, однак баскетболісти команди з Черкас зуміли повернутися в гру та за 5 секунд до завершення основного часу мали перевагу «+3» на свою користь. За рахунку 77:80 атаку «Київ-Баскета» розпочав Лев Кошеватський, на якому порушив правила Джейлен Далкорт.

Задум в Далкорта, ймовірно, полягав у тому, щоб поставити Кошеватського на лінію задля виконання двох штрафних кидків. Тоді, навіть за умови успішної реалізації обох, «Мавпи» все одно мали б очко переваги та володіли б м'ячем за три секунди до сирени.

Однак Кошеватський встиг виконати кидок, а отже Далкорт не просто порушив правила, а зробив це під час триочкової кидкової спроби, за що арбітри покарали його команду трьома штрафними кидками.

Кошеватський реалізував усі три та зрівняв рахунок, відправивши команди в овертайм.

Пізніше Кошеватський ще раз врятував свою команду, зрівнявши рахунок наприкінці першого овертайму. Він провів свій найкращий матч у кар'єрі, ставши найрезультативнішим баскетболістом зустрічі. В його активі 30 очок, 6 асистів та 4 перехоплення.

Скриншоти: ФБУ

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