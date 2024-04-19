В FIA расследуют причину возгорания травы на трассе

Первую тренировку Гран При Китая и квалификацию к спринту пришлось прерывать из-за возгорания травы на трассе. Первоначальный анализ видеозаписи показал, что причиной возгорания стали искры из-под машин, которые попадали на траву и приводили к пожару.

Однако это лишь отчасти объясняет произошедшее, поскольку размер возгорания оба раза оказался гораздо больше, чем можно ожидать от влажной травы.

В паддоке высказывают две теории пожара. Первая заключается в том, что трасса построена на заболоченной местности, и в некоторых местах на поверхность земли выходит метан, который воспламеняется и приводит к пожарам.

Вторая теория заключается в том, что траву обработали каким-то химическим составом, чтобы она лучше выглядела на телевизионной картинке.

В пятницу вечером в FIA планируют провести более детальное расследование, чтобы найти истинную причину возгорания и не допустить повторения пожаров в субботу и воскресенье.

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