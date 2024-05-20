Фредерик Вассёр: Мы должны ускорить доработку машины

На домашний этап в Имолу Ferrari привезла много технических новинок, но, по словам Карлоса Сайнса, обновления хоть и сработали в соответствии с ожиданиями, они не такие существенные. В свою очередь руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассказал, что его не устраивают нынешние темпы доработки машины.

«Правда заключается в том, что мы сейчас находимся в той ситуации, в которой нам необходимо повысить скорость развития машины, – заявил Вассёр после финиша Гран При Эмилии-Романьи. – Мы должны ускориться, поскольку это будет иметь критическое значение. Но я должен отметить, что мы говорим о необходимости отыграть последние несколько тысячных секунды. Мы больше не говорим о новинках, которые позволят отыграть полсекунды.

Мы должны быть полностью уверены в том, что новинки, которые мы ставим на машину, сработают. Это станет ключевым фактором на нескольких следующих этапах.

Конкуренция происходит повсюду. В Монако критически важно правильно настроить машину, а скорость гонщика будет иметь решающее значение».

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