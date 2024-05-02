Эстебан Окон: Санчес поможет в развитии машины

В четверг в Alpine объявили о назначении Давида Санчеса на пост главного технического директора команды. Эстебан Окон рассчитывает, что это назначение в обозримой перспективе приведёт к усилению команды.

Эстебан Окон: «Мы усиливаем нашу техническую команду, что здорово. Давид обладает огромным опытом, который он получил в разных командах. Кроме того, он начинал карьеру в Энстоуне, и я надеюсь, что он поможет нам в дальнейшем развитии машины».

Комментируя шансы Alpine в Майами, Эстебан сказал: «Мы постоянно работаем над повышением скорости машины, и я надеюсь, что в этот уик-энд окажемся ещё ближе к первой десятке. В Китае новинки позволили бороться с соперниками в районе десятого места, и это главные итоги прошлого этапа.

В целом, конечно, мы должны сделать машину ещё быстрее. Мы пока не смогли заработать очки даже в ситуации, когда более быстрые соперники не добираются до финиша. Нужно продолжать работать – посмотрим, насколько близко мы окажемся к очкам в этот уик-энд со спринтом.

Мы надеемся, что сможем максимально раскрыть потенциал машины. Я чувствую, что в этом году нам уже удалось это сделать на нескольких этапах. Не имеет значения, насколько быстра машина – важно, чтобы вылезая из кокпита после финиша, ты чувствовал, что сделал всё, что мог. Если и в Майами удастся выжать максимум из машины, то я буду рад – посмотрим, к каким результатам это приведёт».

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