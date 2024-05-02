Лише один лотерейний пік драфту НБА-2019 досі не зіграв жодного матчу в плей-оф

На драфті НБА 2019-го «Нью-Орлеану» пощастило обирати найталановитішого та крутішого гравця покоління – на їхній смак, авжеж. Тоді вибір «Пеліканс» впав на проспекта Дьюка Зайона Вільямсона, якому пророчили успішну кар’єру в НБА.

З того часу пройшло вже майже п’ять років, зірковий форвард «НОП» пережив декілька непростих травм, проблеми з зайвою вагою і лише епізодично виправдовував очікування.

Перший раунд плей-оф НБА-2024 виходить на фінішну пряму. Можемо резюмувати, Зайон Вільямсон – єдиний лотерейний пік драфту-2019, який досі не зіграв жодного матчу в плей-оф НБА.

Зайон мав можливість взяти участь у зустрічах постсезону 2019 та 2024 років. За його період у команді «НОП» двічі грали в першому раунді – двічі поступалися: 2:4 «Фініксу» та 0:4 «Оклахомі». Вільямсон пропустив усі 10 зустрічей через пошкодження.

Фото: NBA.com

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